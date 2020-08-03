شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة تضرب شوارع صبيا

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): شهدت صبيا في منطقة جازان، اليوم الاثنين عاصفة أمطار غزيرة ضربت الطرقات. شهدت صبيا في منطقة جازان، اليوم الاثنين عاصفة أمطار غزيرة ضربت الطرقات. ووثق مقطع فيديو لحظة هبوب الرياح بقوة ودفعها للإمطار الغزيرة في مشهد شتوي رغم الأجواء الصيفية. وكانت المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول الأمطار الرعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة في مختلف المناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديد.

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