شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من هيفاء الطويلعي بعد جولتها السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعربت الغواصة هيفاء الطويلعي عن سعادتها بالأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وجاء ذلك بعد جولة سياحية لعدد من مناطق المملكة.

وأضافت هيفاء في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع " تويتر ":" فيه كلام من قلبي ودي أقوله ، الله يعز دولتنا ، حنا شفنا شيء انتوا ما شوفتوه ".

ولفتت هيفاء:" الحمد لله على وجود هذه الدولة ، عزالله أنها حطتنا في عيونها ، شعبها أول شيء ، والله العظيم أنا عايشة بأمن وأمان "، موضحة:" سافرت ثلاث مناطق بين المملكة وكنا بحفظ الله ثم دولتنا الغالية دخلنا قرى ورحنا أماكن ما فيها شبكة ومع ذلك فيه أمن وأمان ".