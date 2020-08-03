شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من هيفاء الطويلعي بعد جولتها السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعربت الغواصة هيفاء الطويلعي عن سعادتها بالأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وجاء ذلك بعد جولة سياحية لعدد من مناطق المملكة.
وأضافت هيفاء في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع " تويتر ":" فيه كلام من قلبي ودي أقوله ، الله يعز دولتنا ، حنا شفنا شيء انتوا ما شوفتوه ".
ولفتت هيفاء:" الحمد لله على وجود هذه الدولة ، عزالله أنها حطتنا في عيونها ، شعبها أول شيء ، والله العظيم أنا عايشة بأمن وأمان "، موضحة:" سافرت ثلاث مناطق بين المملكة وكنا بحفظ الله ثم دولتنا الغالية دخلنا قرى ورحنا أماكن ما فيها شبكة ومع ذلك فيه أمن وأمان ".
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