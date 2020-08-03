شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية غًدا الثلاثاء في 5 مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء في المملكة، مُحذرة من استمرار التقلبات الجوية.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
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