تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جميعها غير محليّة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1218.

وبحسب موجز إعلامي حول الفيروس في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الإصابات على النحو التالي: 4 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (2 من الإمارات، و1من السعوديّة، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

كما سجلت 32 حالة شفاء، منها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 4332 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن (611875) فحصاً، وفق وكالة وفا.