«أرقام رسمية» تكشف حصيلة التعافي الجديدة من كورونا بالمحافظات والمدن

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 1972 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الهفوف أعلى نسب الشفاء بـ182 حالة، تلتها الرياض بـ 137 حالة ثم المبرز بـ 95 حالة.

وجاء توزيع باقي المدن كالآتي: (91 في الطائف، 81 في مكة المكرمة، 79 في الدمام، 73 في حائل، 73 في خميس مشيط، 70 في جدة، 65 في حفر الباطن، 48 في المدينة المنورة، 44 في بريدة، 38 في الخبر، 36 في تبوك، 36 في أبو عريش، 34 في القطيف، 27 في عنيزة، 24 في نجران، 24 في بقيق، 22 في وادي بن هشبل، 21 في أبها، 21 في ينبع، 20 في الجبيل، 20 في رجال المع، 19 في بقعاء، 18 في المجاردة، 17 في النماص، 17 في بللسمر، 16 في المضة، 16 في شرورة، 16 في ليلى والنعيرية، 15 في أحد رفيدة والرس والعيون، 14 في الحرجة ومحايل والدرعية).

وسجلت 12 في جازان وسراة عبيدة وسبت العلاية وحوطة بني تميم وتربة، 11 في الظهران، 10 في الدلم الدوادمي والحائط والبدائع ووادي الدواسر، 9 في المجمعة وضرما والخرج، 8 في بيشة ويدمة، 7 في الموسم ورنية وضرية وعيون الجواء ورأس تنورة والجفر، 6 في تنومة وعفيف والزلفي والسحن، 5 في خليص والنبهانية والشملي والغزالة وصفوى و5 في أضم، 4 في الرين والعيدابي والكامل والقوز ورياض الخبراء ومهد الذهب والليث وضبا والمذنب والمظيلف، 3 في القوارة وبارق وعرعر والخرمة وحريملاء والقنفذة وبلجرشي وتيماء والسليل.

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كما سجلت كل من (الطوال، رفائع الجمش، البرك، سكاكا، الباحة، الحناكية، المويه، الوجه، القويعية، شقراء، تمير، الخفجي، ميسان، ساجر، ثريبان) حالتين فقط، بينما سجلت كل من (الشعبة، الأسياح، بطحاء، خباش، ثول، الدائر، الذيبية، الشنان، حوطة سدير، طريف، مليجة، القحمة، الحريق، أحد المسارحة، صامطة، صبيا، تثليث، العقيق، أملج، العلا، حقل، طبرجل، رفحا، المزاحمية، رماح، البكيرية، ضمد، فيفا، قرية العليا، القريع، الفرشة، البشائر) حالة واحدة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 280,093، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 242.053، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2949 حالة، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة، و1972 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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