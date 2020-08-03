السعودية تسجِّل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ كأدنى إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة 242053، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2949 حالة.

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ووفق وزارة الصحة تم تسجيل 32 حالة وفاة، و1972 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وزارة الصحة: 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات 2949