السعودية تسجِّل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

حالات التعافي وصلت لـ 242053 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ كأدنى إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر.
وبلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة 242053، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2949 حالة.
ووفق وزارة الصحة تم تسجيل 32 حالة وفاة، و1972 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وزارة الصحة: 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات 2949
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