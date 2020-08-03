وزارة الصحة تحدد المحافظات والمدن الأكثر والأقل إصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الإثنين 1258 إصابة، كأدنى إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر بالمملكة.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 89 إصابة جديدة، وحلّت الهفوف في المرتبة الثانية بـ75 حالة، والدمام ثالثة بـ65، فيما سجلت مكة المكرمة 54 و51 في المدينة المنورة.

كما تمَّ تسجيل 50 في جدة، 45 في بريدة، 43 في نجران، 38 في المبرز، 33 في الطائف، 31 في أبها، 31 في ينبع، 26 في تبوك، 26 في حفر الباطن، 24 في القنفذة، 22 في خميس مشيط، 22 في عنيزة، 19 في الظهران، 17 في الحرجة، 16 في شرورة، 16 في الليث، 15 في سبت العلاية، 13 في تبالة، 13 في النعيرية، 12 في خليص والعيدابي والقطيف والبشائر، 11 في بقيق وظهران الجنوب، 10 في حائل والخبر وقلوة وفيفا، 9 في الشملي وعيون الجواء وتثليث والمذنب والخرج، 8 في سكاكا، والباحة وأبو عريش وأملج، 7 في جازان والجبيل والبدائع والسليل والخفجي والحجرة.

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كما سجلت 6 في الأسياح، 5 في الطوال ورفائع الجمش وأحد رفيدة وعرعر وضرية ورياض الخبراء وبقعاء والمظيلف رأس تنورة، 4 في البرك والمجمعة والدلم وبيشة والكامل والحائط وحريملاء وحوطة بني تميم وصامطة والوجه والدرعية ورجال المع والجفر، 3 في بدر الجنوب والزلفي ومليجة ونمرة وقيا والعقيق والبكيرية وقرية العليا ووادي الدواسر.

وتسجيل حالتين في كل من (الدائر، فرسان، عقلة الصقور، النبهانية، عفيف، حبونا، رابغ، القحمة، يدمة، صفوى، العيون، مهد الذهب، المجاردة، صبيا، بيش، تربة، العيص، ثريبان) وحالة في (الشعبة، ثول، الرين، الشنان، العارضة، الدوادمي، المندق، الخرمة، السليمي، القريات، قصيباء، القيصومة، الحناكية، ضرما، الحريق، أحد المسارحة، العويقيلة، بلجرشي، ضبا، دومة الجندل، القويعية، المزاحمية، تمير، القرى، بني حسن، أضم، الحمنة، السحن، الفرشة).

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