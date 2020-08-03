ضبط معمل حلويات يعمل دون ترخيص

نفذت بلدية الشعف عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت الصحية، حيث ضبطت خلال الجولة مخالفات صحية خاصة بالاشتراطات، كما تم ضبط معمل لإعداد الحلويات والمعجنات يُمارس عمله دون تراخيص، و6 عُمال يعملون به دون وجود شهادات صحية، وتمت مصادرة مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد، ومواد منتهية الصلاحية تُقدر بـ508 كيلوجرامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهته، أوضح رئيس بلدية الشعف الفرعية محمد عبدالله الجفالي، أن البلدية تُكثّف نشاطها الرقابي في كافة المواقع السكنية والمحلات التجارية والمقاهي والمتنزهات عن طريق فرقها الرقابية المخصصة لذلك، وذلك حسب توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإشعار عدد من محلات التموينات والمطاعم وجميع ما يتعلق بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية.



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