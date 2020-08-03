السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تكثف حملات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي للمرافق العامة



رفحاء 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

كثفت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية إجراءاتها في التعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة والتنظيف المستمر والإصحاح البيئي للمرافق العامة .

وتخضع الإجراءات لإرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة حرصًا على سلامة مرتاديها، إضافة لصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء من أجل الحفاظ على المنظر العام ومعالجة التشوه البصري، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية.

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20:02ت م

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