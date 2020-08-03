السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص جراء فيضانات في موريتانيا



نواكشوط 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

لقي أربعة أشخاص جنوب شرقي موريتانيا حتفهم جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا.

وأعلنت وزارة الداخلية فى موريتانيا في وقت سابق مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا جراء الفيضانات الجارفة شرقي البلاد.

وأوضحت في بيان أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه في بركة مياه جراء الأمطار والعواصف شرقي البلاد.

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19:31ت م

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