السعودية اليوم / لبنان تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أُجري 6009 فحوص PCR الخاص بالفيروس، وفي الوقت نغسه ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1837، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

// انتهى //

19:13ت م

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بيروت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 159 ضمن المُقيمين، و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5062 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أُجري 6009 فحوص PCR الخاص بالفيروس، وفي الوقت نغسه ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1837، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.// انتهى //19:13ت م0093

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