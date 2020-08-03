السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في نفس الوقت تسجل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1148 حالة.

// انتهى //

18:36ت م

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عمّان 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1218 إصابة.وقالت في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في نفس الوقت تسجل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1148 حالة.// انتهى //18:36ت م0088

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