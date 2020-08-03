السعودية اليوم / المكسيك تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 439046



مكسيكو سيتي 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المكسيك اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفا و 746 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 342 ألفا و527 مريضا.

// انتهى //

18:05ت م

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مكسيكو سيتي 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت المكسيك اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 439 ألفا و46 حالة حتى الآن، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفا و 746 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 342 ألفا و527 مريضا.// انتهى //18:05ت م0083

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