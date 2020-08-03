السعودية اليوم/ مسلخ القطيف يستقبل 4700 أضحية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى



الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

استقبل مسلخ محافظة القطيف في الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك نحو (4700) أضحية، وفق خطة عمل وضعتها البلدية، أسهمت في الانسيابية وتلافي الازدحام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن العمل تميز في مسلخ القطيف بالسلاسة والانسيابية، حيث استقبل (4742) ذبيحة وأضحية، مشيرا إلى أن خطة العمل شملت تعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وتفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبين المهندس الحسيني، أن الخطة حققت هدفها من تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، من الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، والحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

// انتهى//

17:48ت م

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