السعودية اليوم / حضور لافت لموسم عنيزة للتمور بعد استئناف المزادات



عنيزة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

شهدت المدينة الغذائية شرق محافظة عنيزة اليوم، حضور لافت مع عودة النشاط إلى ساحة المزادات مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشراكة مع بلدية عنيزة بعد توقف دام أربعة أيام تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس ساحة التمور عبدالعزيز الفيروز أن التنظيم الجيد بوجود العربات داخل مسارات محددة لكل وسيط بيع ( دلال ) ساهم في تسريع عمليات البيع والتفريغ والتحميل، مشيراً إلى أن التنظيم هذا العام عالج جميع الملاحظات السابقة، ووصل إلى حلول عملية كان نتاجها أن الكمية الكبيرة من التمور تم عرضها وبيعها وشحنها خلال أقل من أربع ساعات، بدءاً من الخامسة فجراً وحتى التاسعة صباحاً.

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17:06ت م

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