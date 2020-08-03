شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع وزيرا خارجية إسبانيا والنرويج والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا .

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أجرى سموه، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.