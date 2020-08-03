شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بجلال أباد والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف. وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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