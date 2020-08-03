سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، في السوق الموازية (السوداء) بالرغم من هدوء التعاملات تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك.



وبعد أن فقدت العملة الأمريكية بحسب وسائل إعلام محلية، نحو 4 جنيهات، خلال تعاملات الأمس مقارنة بتداولات السبت، عاودت الصعود لترتفع بنحو جنيهين لتسجل 142 جنيها اليوم، مقابل 139.30 جنيه أمس.

ومع استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك بالجهاز المصرفي والبنوك، استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وأوقفت أجهزة الأمن السودانية مؤخرا بعض العناصر الأجنبية بتهمة "تخريب الاقتصاد السوداني" والاتجار في النقد الأجنبي.

وقالت لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال السودانية في بيان "حصلنا على معلومات تفيد بنشاط عناصر أجنبية في الاتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد".

وأضافت: "بعد أن تحصلت اللجنة وبناءً على شكوى للنيابة العامة، داهمت الشرطة مقر المشتبه بهم بأحد الفنادق يوم السبت، وتم ضبط ٢٦٦ ألف دولار أمريكي مع متهمة (أجنبية) ".

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

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ولم تهدأ أسعار الدولار في السودان رغم قرار الحكومة بالتدخل لتحديد سعر الصرف عبر تحرير تدريجي يستهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي خلال عامين.

ولكن الحكومة لم تعلن رؤيتها لسعر الصرف الحقيقي، ولا الآلية التي سيتم عن طريقها الوصول إلى هذا السعر.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوق النقد السودانية الموازية 156 جنيها، فيما جاء سعره الرسمي عند 64.52 جنيه للشراء، و64.84 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد، سجل 172جنيها في السوق السوداء، و71.05 جنيه للشراء، و71.40 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في السوق الموازية 36.70 جنيه. وفي السوق الرسمي ظل السعر عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل 37.70 جنيه في السوق السوداء، بينما جاء سعره الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف السودانية السوداء 264 جنيه، وفي السوق الرسمية سجل 179.70 جنيه للشراء، و180.60 جنيه للبيع.