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صور.. نجاة شاب بعد حادث تصادم واحتراق مركبته بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
نجا قائد مركبة بعد وقوع حادث تصادم مروع واحتراق للمركبة التي يستقلها في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك على الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ودوار القلعة في مدينة جازان، وبالقرب من مدينة الملك فيصل الرياضية.
إنقاذ السائق بعد احتراق مركبته:
وأفاد شهود عيان لـ“متابعات الخليج 365”، أن مركبة من نوع أفالون تعرضت لحادث تصادم مروع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران بها، حيث تم إخراج السائق المصاب من المركبة قبل احتراقها من قبل المواطنين.
وأشاروا إلى أن دورية تابعة للمرور وفرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر باشرت موقع الحادث.
إصابات بليغة لسائق المركبة:
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ“متابعات الخليج 365”، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 7:31 من صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن وقوع حادث تصادم على طريق الصناعية بجوار الاستاد الرياضي، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.
وأضاف الصرخي، أنه عند وصول الفرقة وجدت في الموقع حالة إصابتها من متوسطة إلى حرجة، وتم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلها إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج.
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