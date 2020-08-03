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539 حديقة تجتذب سكان الرياض في موسم العيد
إقبال مسائي تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقطبت 539 حديقة عامة في مدينة الرياض سكّان العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث مثلت الحدائق التي أنشأتها أمانة المنطقة في مختلف الأحياء متنفسًا للأسر لما تتمتع به من خدمات متنوعة ومساحات خضراء وملاعب للأطفال ومضامير للمشي، لتلتقي العائلة في بيئة متكاملة ابتهاجًا بالعيد.
مميزات حدائق الرياض
وتمتاز الحدائق العامة بقربها من الأحياء السكنيّة وسهولة الوصول إليها، وتحرص أمانة العاصمة على تهيئتها بجميع الخدمات لتلائم مختلف فئات المجتمع كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، كما أولتها اهتمامًا أكبر قبل موسم العيد وخلاله بتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم وصيانة كافة المرافق استعدادًا لاستقبال السكّان.
إقبال متزايد
وشهدت الفترة المسائيّة إقبالا أكبر من الأسر على الحدائق تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار، في وقت تكثف فيه الأمانة جهودها لتطوير المتنزهات في المدينة بهدف الارتقاء بجودة الحياة فيها تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة، وتحقيقًا لأهداف أنسنة العاصمة السعودية.
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