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الأرصاد : الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجات الحرارة غدًا 47 مئوية في الأحساء في حين تسجل كل من حفر الباطن والدمام 46 درجة.
حالة الطقس غدًا
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أما عن أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فسوف تكون في أبها 18 وفي بيشة وتبوك 23، سكاكا والطائف 24 درجة في حين تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 42 والرياض 45 .
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