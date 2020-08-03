- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل 29 شخصاً على الأقل في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).
وأوضح المسؤولون أن المعارك لا تزال مستمرة إلى اليوم غداة اقتحام مسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد، الذي يضم نحو 1700 من مقاتلي تنظيمي "داعش" و"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".
والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية، منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس.
وأعلن "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، التي فرّ خلالها مئات السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 06:12 PM
"داعش" أعلن تبنيه للاعتداء
قُتل 29 شخصاً على الأقل في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).
وأوضح المسؤولون أن المعارك لا تزال مستمرة إلى اليوم غداة اقتحام مسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد، الذي يضم نحو 1700 من مقاتلي تنظيمي "داعش" و"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".
والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية، منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس.
وأعلن "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، التي فرّ خلالها مئات السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.
، 29 قتيلاً في اقتحام سجن شرق أفغانستان.. والهجوم لا يزال مستمراً لليوم الثاني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر 29 قتيلاً في اقتحام سجن شرق أفغانستان.. والهجوم لا يزال مستمراً لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.