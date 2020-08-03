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استقبل مسلخ محافظة القطيف في الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك نحو 4700 أضحية، وفق خطة عمل وضعتها البلدية، أسهمت في الانسيابية وتلافي الازدحام.
وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن العمل تميز في مسلخ القطيف بالسلاسة والانسيابية، حيث استقبل 4742 ذبيحة وأضحية.
وقال: خطة العمل شملت تعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وتفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف "الحسيني": الخطة حققت هدفها من تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، من الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، والحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 06:12 PM
وفق خطة عمل وضعتها البلدية أسهمت في الانسيابية وتلافي الازدحام
استقبل مسلخ محافظة القطيف في الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك نحو 4700 أضحية، وفق خطة عمل وضعتها البلدية، أسهمت في الانسيابية وتلافي الازدحام.
وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن العمل تميز في مسلخ القطيف بالسلاسة والانسيابية، حيث استقبل 4742 ذبيحة وأضحية.
وقال: خطة العمل شملت تعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وتفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف "الحسيني": الخطة حققت هدفها من تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، من الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، والحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
، مسلخ القطيف يستقبل 4700 أضحية خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد ،
المصدر : الخليج 365
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