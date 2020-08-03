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مركز الملك سلمان يوزيع هدايا العيد للأطفال الأيتام في اليمن

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ةنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أيام عيد الأضحى المبارك أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا العيد للأطفال الأيتام باليمن في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع “بذرة أمان" استفاد منها 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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