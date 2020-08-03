شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزيع هدايا العيد للأطفال الأيتام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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