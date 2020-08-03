الكويت تسجل 388 حالة كورونا جديدة وتعافي 526

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجمالي حالات كورونا في الكويت

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68299 حالة في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 461 حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ388 السابقة تضمنت 282 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 68ر72 في المئة و106 حالات لغير الكويتيين بنسبة 32ر27 في المئة.

مراكز الحجر الصحي

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 17 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2038 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 511599 فحصًا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

حالات التعافي في الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 526 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 59739 حالة.

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