60 ألف بريطاني يطالبون بوريس جونسون بالتدخل لإحياء صفقة نيوكاسل 

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلق مشجعو نيوكاسل عريضة طالبوا فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء تحقيق؛ لمعرفة سبب انهيار صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، وقع على العريضة نحو 60 ألف شخص من مشجعي نيوكاسل، معبرين عن غضبهم من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسببه في انهيار الصفقة بسبب المماطلة، وداعين الحكومة إلى بدء تحقيق مع المسؤولين عن الأمر ودورهم في انهيار صفقة الاستحواذ على النادي.

وقالت الصحيفة البريطانية: دام عهد مايك آشلي مالك النادي الحالي منذ 13 عامًا، أثار فيهم استياء المشجعين؛ بسبب نقص الاستثمارات والتنمية والتدهور المستمر لحال النادي؛ ولذلك لا يحظى آشلي بشعبية كبيرة بين الجماهير التي عقدت آمالها على نجاح صفقة الاستحواذ.

فحوى العريضة المقدمة من جماهير نيوكاسل:

أطلق مستخدم يُدعى Sean H عريضة يدعو فيها حكومة بوريس جونسون لبدء تحقيق مستقل مع مسؤولي الدوري الممتاز، وكذلك الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

وانتشرت هذه العريضة بشكل كبير للغابة، ووقع عليها 60 ألف شخص وما زال الرقم يستمر في الارتفاع، وجاء فيها: بعد الأحداث الأخيرة التي أدت إلى انهيار صفقة نيوكاسل يونايتد، نلتمس من حكومة المملكة المتحدة أن تشترك في إجراء تحقيق مستقل في عملية الاستحواذ مع الدوري الإنجليزي الممتاز وريتشارد ماسترز الذي كان لاعبًا أساسيًا في تنسيق صفقة.

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وتابعت العريضة: ندعو أيضًا الحكومة إلى النظر في سبب السماح بتسريب العديد من الجوانب السرية لعملية الاستحواذ في الأشهر الأخيرة، فعلى الرغم من أن الصفقة كان من المفترض أن تكون سرية، إلا أن الكثير من جوانبها كانت مطروحة للنقاش في المجال العام، ونعتقد أن وراء ذلك أطراف خارجية سعت إلى تقويض الصفقة بسبب عداءات أو مصالح شخصية تتناقض مع مصالح المملكة العربية السعودية، وعلى ذلك شرعت في شن هجوم على الجانب السعودي بإثارة قضايا لا علاقة لها بكرة القدم، ما أدى في النهاية إلى حرمان نادينا من بعض الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.

واستطردت: حلم الكثير من المشجعين أن يدعم صندوق الاستثمارات السعودي نجاح النادي لينافس أبرز أندية الدوري الإنجليزي، نيوكاسل هو آخر نادٍ عظيم لم يتم استغلاله بعد، آخر نادٍ عظيم لديه إمكانيات كبيرة للنمو والتحسين مع قاعدة جماهيرية واسعة، ونطالب بالتحقيق الجدي والسريع للكشف عن الأسباب وراء انهيار صفقة الاستحواذ.

ويُذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن انسحابه من صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد؛ بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة.

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