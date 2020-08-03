جامعة نجران تدعو خريجي الفصل الصيفي إلى تحديث بياناتهم

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خريجي وخريجات الفصل الصيفي إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لضمان تسليمهم وثائق التخرج إلى منازلهم عبر البريد الممتاز.

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جامعة نجران تقدم وثيقتك إلى باب بيتك

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة تواصل للعام الثاني تقديم خدمة “وثيقتك إلى باب بيتك”، التي تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة أو وخارجها.

منظومة من الخدمات الإلكترونية

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءًا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة.

وأكد الدكتور العمري أن العمادة ستبدأ بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر البريد الممتاز بدءًا من تاريخ 19 – 23 / 12 / 1441هـ، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

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