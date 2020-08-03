السعودية للكهرباء: مقطع إصدار فاتورة لفيلا تحت الإنشاء قديم

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول إصدار فاتورة كهرباء لإحدى الفيلات تحت الإنشاء.

Advertisements

وقالت الشركة ردًا على المقطع المتداول: “نفيدك بأن هذا المقطع قديم تم توثيقه في 2018، وكان هناك لبس لدى المشترك أيضًا، وتمت المعالجة في حينه”.

وأعادت الشركة مشاركة ردها على المقطع في حينه حيث قالت: “نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة، وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة”.

المزيد

جديد الأخبار