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فيديو.. مشاركة المرأة في إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشارك المرأة السعودية جنبًا إلى جنب إلى جوار الرجل في إدارة دفة التنمية في كافة القطاعات، وتأتي مشاركتها في إدارة دوريات الأمن في العاصمة المقدسة ضمن هذا الإطار.
وخلال حوارها مع قناة الإخبارية أكدت إحدى العسكريات أن دوريات الأمن تعد مجال عمل جديد بالنسبة للنساء، لافتة إلى أنها سارعت في الانضمام للعمل بدوريات الأمن بدون تفكير؛ لكونها قادرة على إنجاز المهام المطلوبة لهذا العمل.
ولفتت عسكرية أخرى إلى أن لديها استعدادًا تامًا لأداء الأعمال الميدانية، مضيفة أنه تم توفير العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالعمل الأمني والتدريبات المدنية للعناصر النسائية العاملة في دوريات الأمن كافة.
يذكر أن المرأة السعودية، شاركت لأول مرة، إدارة دوريات المرور بشرطة العاصمة المقدسة، في خدمة الحجيج هذا العام.
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