فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والقلب والجهاز الهضمي

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد جوز الهند من الثمرات ذات الفوائد المتعددة، حيث إن إعداده كمشروب يمد الجسم بالطاقة لاسيما بعد التمرينات الرياضية، كما أن زيت جوز الهند غني بالدهون الصحية، وحتى دقيق جوز الهند صحي أكثر من دقيق نخالة القمح، وأبرز موقع Daily Health Post الفوائد الصحية لزيت جوز الهند تحديدًا.

1- فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ:

يحتاج دماغ الإنسان إلى الدهون الصحية لكي يعمل بكفاءة، ويحتوي زيت جوز الهند البكر على مكونات تعمل كمضادة للإجهاد والاكتئاب، وهو يعمل أيضًا كمضاد للتقرحات والالتهابات والميكروبات، ويعالج الكوليسترول، بالإضافة إلى استخدامه لأغراض التجميل.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

ثبت أن زيت جوز الهند يحسن من صحة الجهاز الهضمي؛ لأنه غني بالألياف، وكذلك أيضًا دقيق جوز الهند مما يجعله بديلًا رائعًا للدقيق الأبيض.

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3- تعزيز صحة القلب:

يساعد زيت الثمرة في تنظيم مستويات الكوليسترول، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيفية اختيار منتجات جوز الهند؟

تتضمن الأسواق الكثير من منتجات جوز الهند، حيث تكتسب شعبية كبيرة بين المستهلكين؛ ولذلك تلجأ بعض الشركات غير الموثوقة إلى استخدام المواد الكيميائية أو معالجتها بطرق تضر بقيمتها الغذائية؛ لذلك يجب التحقق من الختم العضوي المعتمد من الجهات المختصة.

وقم دائمًا بشراء قطع الثمرة الخام وغير المحلاة، واختر الزيت البكر أو المعصور على البارد أو الخام، وأخيرًا، اختر العلامات التجارية الخالية من التعديلات الوراثية.

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