رابط التسجيل في ساند وكيفية التسجيل للرجال والنساء

ساند هو نظام تم إصدارة في المملكة العربية السعودية، وهو متوفر للعاطلين على العمل، ويعمل على توفير جميع النفقات وتكاليف المعيشة لجميع الأشخاص والمواطنين التي تعاني من توقف العمل، وفقدانه لعملة بشكل مفاجئ، وتم إصدار هذا النظام بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من الشركات، والمصانع مما أدى إلى فقدان الكثير من العاملين عن العمل الخاص بهم.

يقوم النظام بتعويض العاطلين بنسبة معينة من المال حيث يحصل الشخص علي حوالي 60% من الراتب الذي كان يحصل علية في عملة خلال الثلاث شهور الأولي، وبعد ذلك يحصل علي 50% من الراتب.

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التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

الخطوة الأولى عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ نظام ساند.

عليك إنشاء حساب شخصي على الموقع، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

ستظهر لك العديد من الخيارات المتاحة أضغط على خيار (التعطل عن العمل).

بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة عليك الضغط على (طلب ساند).

يجب أن تمتلك حساب بنكي خاص بك، وبعد ذلك قم بإدخاله ليتم دراسة الطلب.

بعد إدخال رقم الحساب البنكي، ستأتيك رسالة تأكيد الطلب على الجوال عليك إدخالها لتأكيد الطلب الخاص بك.

بعد ذلك عليك الانتظار، وسيتم مراجعة الطلب الخاص بك والرد عليك بالموافقة أو الرفض مع توضيح جميع الأسباب.

بهذه الطريقة يمكنك التسجيل بكل سهولة في ساند للحصول على المساعدة، ولكن يجب على المتقدم أن يكون مواطن في المملكة العربية السعودية، ويحمل الجنسية، وأيضا يجب أن يكون عمرة أقل من 60 عاما، وأن يكون عاطل عن العمل بشكل كامل، ولا يوجد مصدر خاص أخر يمكنك جني الأموال منة.

التسجيل في ساند للرجال

نظام ساند هو نظام متوفر لجميع العاملين في السعودية، يمكن للرجال التقديم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي، واتباع جميع الخطوات التي تم شرحها في الأعلى للتسجيل، والحصول على المساعدة في النفقات المالية، وتقدم الوزارة العديد من التدريبات التي عليك القيام بها، وهي من الشروط الأساسية التي يجب على المواطن القيام بها.

التسجيل في ساند للنساء

يمكن لجميع النساء المقيمين في السعودية، والمتضررين من أحوال البلاد، والعاطلين عن العمل التقديم للحصول على المساعدة في النفقات المالية، وتهدف الحكومة السعودية إلى جعل البلاد تظل مستقرة، وعدم وقوع ضرر على المواطنين بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، وهو ما نجحت به المملكة العربية السعودية حتى الآن.