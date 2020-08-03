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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، العديد من الجولات التفتيشية المشتركة على انشطة قطاعات السياحة والإيواء والذهب والمجوهرات والاتصالات، بالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات؛ لضبط المخالفات والتأكد من مدى التزامهم بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأسفرت الجولات المفاجئة التي شارك فيها أكثر من 13 مفتشاً من منسوبي مكاتب العمل في العاصمة الرياض ومحافظات وادي الدواسر وشقراء عن زيارة 57 منشأة ورصد 23 مخالفة وإنذار خلال يوم واحد وتم اتخاذ اللازم حيالها.
يذكر أن جميع هذه الجولات الميدانية تتم وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة وبناءً على البلاغات الواردة عبر تطبيق (معاً للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 أو أرقام فروع الوزارة، حيث تتم إدارة جميع عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 05:40 PM
على أنشطة قطاعات السياحة والإيواء والذهب والمجوهرات والاتصالات"موارد الرياض" ينفذ 57 زيارة تفتيشية ويرصد 23 مخالفة وإنذار خلال يوم
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، العديد من الجولات التفتيشية المشتركة على انشطة قطاعات السياحة والإيواء والذهب والمجوهرات والاتصالات، بالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات؛ لضبط المخالفات والتأكد من مدى التزامهم بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأسفرت الجولات المفاجئة التي شارك فيها أكثر من 13 مفتشاً من منسوبي مكاتب العمل في العاصمة الرياض ومحافظات وادي الدواسر وشقراء عن زيارة 57 منشأة ورصد 23 مخالفة وإنذار خلال يوم واحد وتم اتخاذ اللازم حيالها.
يذكر أن جميع هذه الجولات الميدانية تتم وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة وبناءً على البلاغات الواردة عبر تطبيق (معاً للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 أو أرقام فروع الوزارة، حيث تتم إدارة جميع عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.
، "موارد الرياض" ينفذ 57 زيارة تفتيشية ويرصد 23 مخالفة وإنذار خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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