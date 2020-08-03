- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عاودت محافظات منطقة حائل، اليوم الإثنين، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت، أمس الأحد، (صفراً) في جميع محافظات المنطقة.
وسجلت منطقة حائل اليوم، 30 حالة إيجابية جديدة، بواقع 10 حالات في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، و4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
كما سجّلت ارتفاعاً في حالات التعافي اليوم، بلغت 113 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 73 حالة، ومحافظة بقعاء 19 حالة، ومحافظة الحائط 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4291 حالة، وحالات التعافي 3673 حالة، وتناقص الحالات النشطة إلى 592 حالة، وحالات الوفاة 26 حالة.
فيروس كورونا الجديد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 05:20 PM
بعد يوم من خلوّها من تسجيل أي إصاباتحائل تسجل 30 إصابة بفيروس كورونا و113 حالة تعافٍ
عاودت محافظات منطقة حائل، اليوم الإثنين، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت، أمس الأحد، (صفراً) في جميع محافظات المنطقة.
وسجلت منطقة حائل اليوم، 30 حالة إيجابية جديدة، بواقع 10 حالات في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، و4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
كما سجّلت ارتفاعاً في حالات التعافي اليوم، بلغت 113 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 73 حالة، ومحافظة بقعاء 19 حالة، ومحافظة الحائط 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4291 حالة، وحالات التعافي 3673 حالة، وتناقص الحالات النشطة إلى 592 حالة، وحالات الوفاة 26 حالة.
، حائل تسجل 30 إصابة بفيروس كورونا و113 حالة تعافٍ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل تسجل 30 إصابة بفيروس كورونا و113 حالة تعافٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.