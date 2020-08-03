، إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات تجاوز إلـ 113 ألفًا وحصيلة الوفيات إلى 5 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وبينت أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 113 ألفًا و134 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و302 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 70 ألفًا و237 حالة.

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