محمد بن مسعود - الدمام - من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصاباً. وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصاً، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي. فيروس كورونا الجديد السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-03 أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصاباً. Advertisements وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصاً، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي. 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 04:29 PM من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصاباً. وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصاً، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي. ، السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 ،

المصدر : الخليج 365

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