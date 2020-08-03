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"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات بلغ 17.405

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بـ"كوفيد-19".

وأضاف أن البيانات الرسمية للوفيات تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقا لـ"رويترز".

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17.405 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312.035 حالة.

وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.فيروس الجديد

"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بـ"كوفيد-19".

وأضاف أن البيانات الرسمية للوفيات تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقا لـ"رويترز".

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17.405 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312.035 حالة.

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وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441

04:17 PM

إجمالي الحالات بلغ 17.405

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بـ"كوفيد-19".

وأضاف أن البيانات الرسمية للوفيات تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقا لـ"رويترز".

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن 215 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17.405 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312.035 حالة.

وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

، "كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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