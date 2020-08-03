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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1.327 لغماً منها لغم واحد مضاد للأفراد، و96 لغماً مضادة للدبابات، و1.229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177.637 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 05:19 PM
زرعها الحوثي وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء والمسنين"مسام" ينتزع 1.327 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1.327 لغماً منها لغم واحد مضاد للأفراد، و96 لغماً مضادة للدبابات، و1.229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177.637 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
، "مسام" ينتزع 1.327 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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