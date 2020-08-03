شكرا لمتابعة خبر عن ما هو الاستثناء الوحيد من تسجيل حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):جدد حساب المواطن التأكيد على الاستثناء الوحيد من تسجيل حساب المواطن، وذلك بعد صدور الضوابط الأخيرة التي تضمنت عددًا من المعايير الإضافية لصرف الدعم.
وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال حول استكمال بيانات الحساب إنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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