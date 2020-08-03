شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة تغيير الأحرف الإنجليزية في الاسم المدون بجواز السفر.

وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ": أنه لتغيير الحروف الإنجليزية في جواز السفر، يتم أولًا مراجعة الأحوال المدينة ثم مراجعة الجوازات بعدها.

وأوضحت الجوازات أنه في حال الرغبة في تعديل ترجمة الاسم بالجواز يُرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل، ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك.

ويأتي ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين الذي يرغب في تغيير أحرف اسمه بالإنجليزي بجواز السفر.