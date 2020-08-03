شكرا لمتابعة خبر عن الإصابات بكورونا تواصل الانخفاض في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت الرياض السيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا ؛ حيث حققت انخفاضًا ملموسًا اليوم.

وسجلت الرياض 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.