شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج والعمرة تعتزم البدء في الإستعدادات المتعلقة بالعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة عزمها البدء في الإستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل، وذلك بعد نجاح موسم الحج، والإلتزام بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستبدأ في تحديد الدروس المستفادة من تجربة الحج الاستثنائي لهذا العام، كما ستتجه لبدء الاستعدادات اللازمة لموسم العمرة المقبل.

وتابعت التقارير بأن البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة نصت على أن يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، مضيفا أن الوزارة ستقوم بمتابعتهم والتأكد من سلامتهم، كما نوهت بانه سيتم تجميع الحجاج بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين في السفر جوا، في حين سيتم وضع الحجاج الذين سيغادرون إلى مدنهم برا في الحجر المنزلي للتأكد من سلامتهم