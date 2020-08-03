شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات تشاركن في إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت المرأة نجحت المرأة السعودية في المشاركة في كافة مجالات العمل لا سيما المجال العسكري في دوريات الأمن أثناء موسم الحج . وأظهر مقطع فيديو المواطنات المشاركات في دوريات الأمن وقد أكدن قرارهن بخدمة الدين والوطن والتضحية بالعمل تحت أي ظروف ، وفقاً لـ " الإخبارية " . وأكدت العسكريات انهن تقمن بالعمل في عدة مجالات بدوريات الأمن سواء المتابعة او استقبال وإرسال المعاملات أو التعاون مع الجهات المختصة بعد الحصول على التدريبات والدورات المطلوبة . وأشرن إلى طموحهن الواسع لخدمة الوطن في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد –حفظهما الله – للمرأة السعودية .

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