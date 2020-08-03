شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 1972 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما توفي 32 حالة – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 1972 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما توفي 32 حالة – يرحمهم الله - .

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