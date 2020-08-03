شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رياضيون يعبرون عن فرحتهم بشفاء الملك بطريقتهم الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر رياضيون بمنطقة الجوف عن فرحتهم بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على طريقتهم الخاصة رافعين علم المملكة .

ونظم الرياضيون مسيرة بالدراجات في شوارع سكاكا طافت المدينة احتفاءً بشفاء خادم الحرمين ، وشارك فيها عدد كبير من الهواة والمحترفين ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وأكد القائمون على المسيرة انهم اضطروا لخفض الأعداد رغم الإقبال الكبير بسبب ظروف الجائحة ، مؤكدين ان هذه المسيرة بمثابة الهدية لخادم الحرمين داعين له بدوام الصحة .