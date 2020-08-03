شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رياضيون يعبرون عن فرحتهم بشفاء الملك بطريقتهم الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عبر رياضيون بمنطقة الجوف عن فرحتهم بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على طريقتهم الخاصة رافعين علم المملكة .
ونظم الرياضيون مسيرة بالدراجات في شوارع سكاكا طافت المدينة احتفاءً بشفاء خادم الحرمين ، وشارك فيها عدد كبير من الهواة والمحترفين ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وأكد القائمون على المسيرة انهم اضطروا لخفض الأعداد رغم الإقبال الكبير بسبب ظروف الجائحة ، مؤكدين ان هذه المسيرة بمثابة الهدية لخادم الحرمين داعين له بدوام الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رياضيون يعبرون عن فرحتهم بشفاء الملك بطريقتهم الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.