شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد إختيارها للحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الإثنين عن قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد اختيارها للحج هذا العام . كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الإثنين عن قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد اختيارها للحج هذا العام . وأعربت " إيمان فلاته " عن فرحتها الكبيرة مؤكدة ان اختيارها ضمن حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الإستثنائي هو درس وعبرة من الله تعالى بعد وفاة شقيقها بفيروس كورونا. وقالت ان أخيها –يرحمه الله – اعتاد أن يصطحبها لمكة المكرمة ولكن الله تعالى أجبر قلبها وجعلها تزور بيته الحرام بعد وفاته . وأكدت الحاجة " إيمان " انها أدت الحج في سهولة ويسر ودعت لوالديها وأخيها والمسلمين موجهة شكرها لحكومة المملكة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد إختيارها للحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.