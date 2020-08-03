«الجوازات» توضح كيفية تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الأحرف الإنجليزية في الاسم المدون بجواز السفر.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه لتغيير الحروف الإنجليزية في جواز السفر، يتم أولًا مراجعة الأحوال المدينة ثم مراجعة الجوازات بعدها، قائلة «في حال الرغبة في تعديل ترجمة الاسم بالجواز يُرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل، ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين يرغب في تغيير أحرف اسمه بالإنجليزي بجواز السفر.

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن هناك ثلاثة شروط للسماح بسفر المواطنين «استثنائيًا» إلى خارج المملكة، خلال الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، وهي:

أولًا: توجيه الطلب إلى مقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

Advertisements

ثانيًا: تقديم الطلب عن طريق البريد.

ثالثًا: إرفاق المستندات ومبررات السفر كافة مع الطلب المقدم.

اقرأ أيضًا:

مديرية الجوازات: سداد المخالفات المرورية شرط لتجديد وإصدار جواز السفر

مديرية الجوازات: طريقتان لمغادرة «الحالات الاستثنائية» للمملكة