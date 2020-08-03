شؤون الحرمين: 7.5 ملايين شخص استمعوا للترجمة الفورية لخطبة عرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، تجاوز 22 مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين لخطبة عرفة 7 ملايين ونصف المليون مستمع؛ حيث استمعوا للخطبة مباشرة مترجمة إلى لغتهم ترجمة فورية.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- إلى نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة، في عامه الثالث، موضحة أنه تم ترجمة الخطبة إلى 10 لغات مختلفة، بواسطة 100 موظف.

وأضافت أن ٢٠.٢ بالمائة استمعوا إلى ترجمة خطبة عرفات باللغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥ بالمائة باللغة الإنجليزية ووصل عددهم أكثر من مليون شخص، و١١.٩ بالمائة باللغة البنغالية ووصل عددهم حوالي 900 ألف، و9.8 باللغة الفرنسية ووصل عددهم حوالي 725 ألف.

و9.5 بالمائة للغة الملاوية ووصل عددهم إلى حوالي 715 ألف، و٩.٥ بالمائة للغة الصينية ووصل عددهم أكثر من 700 ألف، و8.9 بالمائة للغة الفارسية ووصل عددهم حوالي 670 ألف.

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كما استمع ٨.٣ بالمائة للغة التركية ووصل عددهم حوالي 620 ألف، و8.2 للغة الهوساوية ووصل عددهم إلى حوالي 320 ألف، واستمع (0.1) بالمائة للغة الروسية ووصل عددهم حوالي 7 آلاف شخص.

وأشارت شؤون الحرمين إلى أن الدول الأكثر زيارة للموقع جائت كالتالي: السعودية، والإمارات، وباكستان، وبريطانيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنجلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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