وزارة الصحة: 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات 2949

ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 242.053 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 280,093، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 242.053، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2949 حالة، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة، و1972 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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