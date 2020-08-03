«هيئة تطوير مكة» تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1441هـ، والتي اعتُمدت في وقت سابق ونُفِّذَت وفق أعلى المعايير.

وقال مستشار رئيس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م.علاء النفيعي، أن الخطة التشغيلية للهيئة اشتملت هذا العام على المشاريع التالية: تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع انفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة.

وأضاف النفيعي أن الخطة التشغيلية لحج هذا العام هدفت إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة، وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

وأشار المهندس النفيعي، إلى التنسيق المتواصل للهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة وحلقات النقاش التي عقدتها الهيئة خلال العام في انجاح موسم حج هذا العام.

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ورفع النفيعي، الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها وخاصة المتعلقة بالمشاعر المقدسة، والتي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقًا لأعلى المعايير.

كما رفع النفيعي، الشكر للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي وجدته الهيئة منذ الإعداد للخطة والمشاريع المستهدفة في هذا الموسم ومتابعة سموه الميدانية للمشاريع والتشغيل التجريبي لهذه المشاريع قبل موسم الحج وتشجيع وتحفيز فرق العمل.

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