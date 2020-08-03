لأول مرة.. وزارة الحج تستخدم قماشًا بـ«تقنية النانو» في ملابس الإحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها استخدمت –لأول مرة- قماشًا مصنوعًا بتقنية النانو، في ملابس الإحرام لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وذكرت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- أن إحرامات تقنية النانو هو ابتكار سعودي ويستخدم لأول مرة في حج هذا العام، وهو من ابتكار المواطن حمد اليامي.

وأضافت الوزارة أن الإحرام يستخدم للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، ودعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعة الوطنية المتقدمة.

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وأوضحت أن الإحرام الجديد يتميز بمنع تكاثر البكتريا، وهو مصنوع من منسوج قطني مائة في المائة، وقابل للغسيل أكثر من 90 مرة، وحاصل على آيزو الجودة العالمية، وخاضع للمقاييس السعودية.

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